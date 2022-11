Del Piero: “Tornare alla Juve? Conosco molto bene la società. Ho ancora una casa a Torino, ma è presto per dirlo”

Intervistato da BeinSports, la leggenda della Juventus, Alex Del Piero ha parlato di un suo possibile ritorno alla Juventus. Ecco cosa ha detto: “Tornare alla Juventus? E’ presto per dirlo. Non so quale sia il piano ma conosco molto bene la società. Ho ancora una casa a Torino e il mio legame con il club e con i tifosi è molto profondo, sono stato 20 anni alla Juve. Non so cosa succederà, ma ogni notizia sul club bianconero mi riguarda e mi coinvolge”

Foto: Instagram Del Piero