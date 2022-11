Del Piero: “Spero di rivedere presto Neymar in campo. Se vuole gli presto la mia caviglia”

Alessandro Del Piero, ex leggenda della Juventus, ha parlato a Fox Sports, commentando l’infortunio alla caviglia a Neymar.

Queste le sue parole: “La genetica dei giocatori di oggi dice che sono più duri, forti e veloci rispetto a prima. Quest’anno si vedono degli scontri molto più duri. A Neymar auguro davvero il meglio, vorrei rivederlo di nuovo in campo. Amico mio Neymar, se hai bisogno della mia caviglia sono felice di condividerla con te. Mi spiace molto per l’infortunio, se ha bisogno sono felice di prestartela perché vorrei solo rivederti in campo”.

Foto: twitter personale