Del Piero ricorda: “Quattordici anni fa diventavo il calciatore con più presenze nella Juve. Indimenticabile”

Quattordici anni fa, nella partita giocata dalla Juventus contro il Palermo il 6 aprile 2008, Alessandro Del Piero diventava il calciatore ad aver raggiunto più presenze con la maglia bianconera, superando un’altra storica bandiera come il compianto Gaetano Scirea.

L’ex attaccante ha voluto ricordate l’anniversario con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, in cui ha affermato: “Quattordici anni fa l’onore di diventare il calciatore con più presenze nella storia della Juventus, superando una leggenda come Gaetano Scirea. Una giornata che non dimenticherò”.

Foto: Twitter Uefa