Del Piero ricorda l’avvocato Agnelli a 19 anni dalla scomparsa: “Avevamo un rapporto speciale. Manca”

19 anni fa moriva l’avvocato Gianni Agnelli, simbolo della Juventus, indimenticabile personaggio non solo per il mondo sportivo.

Ha voluto ricordare la figura dell’avvocato una vecchia bandiera della Juvemtus, Alessandro De Piero, che sui social ha postato una foto con Gianni Agnelli, scrivendo: “La Juve è per me l’amo­re di una vita intera, motivo di gioia e orgoglio. Emozioni forti, come può dare una vera e infinita storia d’amore”.(Gianni Agnelli). Dal “Pinturicchio” alle telefonate all’alba. Tra di noi c’era un rapporto speciale. Manca, Avvocato”.

Foto: Facebook Del Piero