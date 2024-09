Del Piero: “Mi piacerebbe tornare alla Juve in futuro, è il mio club”

Durante l’intervista a CBS Sports Golazo, Alessandro Del Piero ha così parlato dando la propria disponibilità per un ritorno alla Juventus: “Un mio ritorno in bianconero sarebbe una bella storia da mostrare e raccontare. Ciò che è successo tra me e la Juventus in quel periodo, in precedenza non era mai accaduto a nessun altro giocatore. Uno diventato leggenda alla Juventus, che ha giocato in Serie B ed è tornato vincendo ancora. 19 anni sono tanti”.

“Mi piacerebbe vedermi alla Juve in futuro, è il mio club. Penso però che debba essere una cosa naturale, che debba venire dalla Juve stessa. Secondo me è bene avere in società qualcuno che conosce la mentalità, i tifosi, ma non sono io a decidere. Penso a Maldini al Milan, a Totti alla Roma o a quello che sta facendo Zanetti all’Inter”.

Infine: “Passo più tempo a Torino che nella mia città: se non dovesse succedere nulla non cambierebbe il mio rapporto con i tifosi, le pagine che abbiamo scritto insieme. Non mi sono mai sentito ferito per una chiamata mai arrivata. A volte le cose possono cambiare, sono rilassato e concentrato su ciò che sto facendo ora”.

Foto: Instagram Del Piero