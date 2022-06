Del Piero: “Lukaku? All’Inter può fare grandi cose. La sua testa non è più al Chelsea”

Ai microfoni di Espn ha parlato Alessandro Del Piero che si sofferma sul ritorno di Romelu Lukaku all‘Inter: “È un giocatore di cui il Chelsea non ha bisogno, per come gioca. Per questo è andato spesso in panchina, poi durante la stagione è emersa la sua volontà di tornare all’Inter. Poi Tuchel ha provato a sistemare le cose, ma quando fai dichiarazioni del genere il danno è già fatto, vuol dire che la tua testa non è più lì. All’Inter può fare grandi cose, in Italia può essere dominante a livello fisico”.

Riguardo la domanda se il belga può tornare ai livelli visti con Conte, l’ex capitano della Juventus esclama: “Ogni ritorno è difficile, perché ci sono aspettative diverse. Però se scappi da un posto dove, per qualsiasi ragione, non ti trovi bene, questa è una cosa che ti dà una grande energia”

Foto: Instagram Lukaku