Del Piero: “Le parole di Maldini? Non vuole un progetto che non sia vincente, bisogna sistemare determinate cose”

Alessandro Del Piero, presente negli studi di Sky Sport, ha commentato le dichiarazioni rilasciate quest’oggi da Paolo Maldini, con particolare riferimento al suo futuro: “Tutto il discorso si riferisce al non fare mai un progetto che non sia vincente, perché Paolo lo è e lo vuole essere. C’è la fotografia del momento: siamo stati straordinari, ma se vogliamo il prossimo anno fare un passo in più si devono fare determinati acquisti, sistemare determinate cose e sistemare il suo contratto che non è da poco. Il Milan vive una situazione atipica di vendita“.

Foto: Marca