Del Piero: “La Juventus in Europa League? E’ stata ancora fortunata”

La leggenda bianconera, Alex Del Piero, ieri in una intervista su Sky post Juventus-PSG critica la vecchia signora, ecco le sue parole: “Sono state poche le volte che la Juventus ha fatto bene in Champions League, questo anno ha giocato bene solo l’andata con il Maccabi e il ritorno contro il PSG, le altre sono state prestazione deludenti. Europa League? Hai perso 5 partite su 6, sei in Europa League per qualche congiunzione astrale.”

Foto: Marca