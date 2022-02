Del Piero: “La Juve ha un alto potenziale, ma con limiti evidenti che vanno superati”

Storico capitano della Juve, Alex Del Piero da la Gazzetta dello Sport ha presentato la gara di questa sera contro il Villarreal: “Contro il Torino la squadra ha giocato male, mentre con l’Atalanta mi era piaciuta, soprattutto in fase offensiva. Pensare che però tutti i problemi fossero risolti dopo il mercato di gennaio era decisamente fuori luogo. La strada è ancora lunga, ma non sono affatto pessimista. Vlahovic dà una verticalità che prima non c’era e combinazioni offensive di altissimo livello. Mi spiace che si sia di nuovo fermato Dybala, avrei insistito col tridente. È una squadra ad alto potenziale, ma con limiti evidenti che vanno superati. Negli ultimi 4 anni il numero di punti fatti in campionato è sempre calato, un motivo ci sarà indipendentemente dagli allenatori. Questa squadra non può mai considerare i quarti come obiettivo massimo, senza dubbio. Vlahovic? Gli auguro di fare un gol alla Del Piero, a giro sotto il sette, come quella volta a Dortmund. Ma anche una rete fatta in un altro modo va bene lo stesso, dai”.

FOTO: Facebook Del Piero