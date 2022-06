Del Piero: “La Conference vinta dalla Roma sia un insegnamento per il calcio italiano”

Ai microfoni di Espn ha parlato Alessandro Del Piero che si è soffermato sulla situazione del calcio italiano nelle coppe, citando la vittoria della Roma in Conference contro il Feyenoord nella finale di Tirana: “C’è stato un calo di competitività nel campionato italiano e per le squadre italiane, sia nelle competizioni internazionali dedicate ai club sia per la Nazionale, esclusa per ben due volte di fila dai Mondiali. Rialzarsi, però, si può, e la vittoria della Roma in Conference League contro il Feyenoord deve essere presa da esempio”.

Foto: Twitter Roma