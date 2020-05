Del Piero in ospedale: “Non pensavo che i calcoli renali potessero fare così male”

Alessandro Del Piero preoccupa i suoi tifosi. Infatti, l’ex-bandiera della Juventus ha postato su Instagram delle foto che lo ritraggono in ospedale. Pinturicchio ha però rassicurato tutti, spiegando di essere alle prese con dei calcoli renali: “Ancora non ci credo come una cosa piccola solo 3mm possa fare così male.”

https://www.instagram.com/p/CATSo5ZK_ST/

Foto: pagina Facebook ufficiale Alessandro Del Piero