Del Piero: “Il ritorno di Pogba e Lukaku farà bene alla Serie A. La Premier? Al momento è un altro sport”

Alessandro Del Piero, leggenda della Juventus, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, analizzando la situazione del calcio italiano.

Queste le sue parole: “Sono convinto che il ritorno di campioni come Lukaku e Pogba aumenteranno la qualità della serie A e faranno bene a tutto il movimento”.

Una riflessione sul calcio italiano: “È così, è successo sia nelle competizioni internazionali riservate ai club che per la Nazionale, esclusa per ben due volte di fila dai Mondiali. Rialzarsi, però, si può, e la vittoria della Roma in Conference League contro il Feyenoord deve essere presa da esempio”.

Un confronto con la Premier: ” Ora la Premier League è il miglior calcio che puoi vedere in termini di numero di squadre che possono esibirsi ad alto livello, basta vedere cosa è successo in Champions e in Europa League. La differenza è molta, in certi momenti sembrano quasi due sport differenti: in Premier si corre di più, si ha più fisicità e più spettacolo. L’Italia sta faticando”.

Foto: Twitter Juve