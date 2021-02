Del Piero: “Il Porto bene, ma la Juve assente un tempo, come a Napoli”

Alessandro Del Piero, ex capitano e leggenda bianconera, ha commentato la sconfitta della Juventus in casa del Porto, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Queste le sue parole a Sky Sport: “La Juve è mancata di idee, dobbiamo sottolineare che il Porto ha fatto una partita che si è messa subito bene per loro, con quell’infortunio di Bentancur dopo 1 minuto. nel primo tempo Juve inesistente, regalati 45 minuti agli avversari come a Napoli. Morata ha dato una scossa positiva come energia e pericolosità, e nonostante il 2-0, la Juve poi ha creato dei problemi al Porto. Bravo Chiesa nel gol, non era facile. Mi auguro di vedere la Juve come al Camp Nou nell’ultima di Champions giocata ma Pirlo sa che si gioca in 180 minuti. Nel ritorno, la Juve ritrovando elementi importanti come Cuadrado, lo stesso Arthur, il Morata migliore e anche Dybala, può passare il turno, ma per competere con le migliori credo sia ancora molto lontana”.