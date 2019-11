Del Piero: “Gesto di Ronaldo non bello. Sarri? Sorpreso dalla scelta della Juventus”

Alessandro Del Piero è stato intervistato da As. L’ex capitano della Juventus ha commentato cosi il gesto di Ronaldo dopo la sostituzione contro il Milan:”Quel gesto non è stato bello, ma ciò che conta di più è il comportamento che Ronaldo tiene in allenamento ogni giorno. Cristiano è un grande professionista e i compagni lo rispettano molto, quello è l’importante. Segna meno rispetto a quando giocava in Spagna perché ogni stagione è diversa e poi segnare in Italia non è facile, l’attenzione difensiva e la preparazione tattica da noi spesso è esasperata”.

Su Sarri: “Mi ha sorpreso che la Juventus abbia pensato a lui per sostituire Allegri visto il suo passato al Napoli e mi ha sorpreso la fine del rapporto con Allegri. Non pensavo che la Juventus avrebbe chiuso così presto un rapporto così vincente. Sarri ha bisogno di tempo, il suo gioco si è visto solo in alcuni momenti in certe azioni offensive, con un possesso palla continuo ma non sterile come nel gol di Higuain contro l’Inter. Non bisogna aspettarsi una copia di Napoli o Chelsea, ogni squadra e ogni campionato ha bisogno di un progetto su misura”.

Foto: Profilo Facebook Del Piero