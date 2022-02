Del Piero: “Esultanza con la linguaccia di Vlahovic? Mi farò pagare una cena”

Alessandro Del Piero, ex bandiera della Juventus, ha commentato l’ottimo impatto di Dusan Vlahovic con la maglia bianconera e anche dell’esultanza con la linguaccia sfoggiata come lui, negli scorsi anni.

Queste le sue parole: “La linguaccia di Vlahovic? È stato un bel tuffo nel passato, gli chiederò di pagarmi una cena. Era un mio marchio, ovviamente scherzo. È partito alla grande anzi alla grandissima. Lui e Zakaria danno una visione diversa della Juve. Se vogliamo sintetizzarla, fino a un mese la Juve doveva vincere. Oggi vuole vincere e lo si è visto nelle partite, nell’atteggiamento. Il percorso è passato attraverso il sistemare la difesa, e poi Vlahovic ha dato un altro peso all’attacco. Tutti hanno preso energia, positività, entusiasmo. Sanno che la Juve può segnare in ogni momento, prima non era così e ha trasformato in meglio la squadra”.