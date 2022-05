Del Piero e il suo addio alla Juventus: “Quel giro di campo volevo non finisse mai”

Il 13 maggio del 2012 Alessandro Del Piero lasciò dopo 513 presenze e 208 gol la Juventus, e venne salutato dal popolo bianconero in occasione della sfida casalinga della squadra allenata da Conte contro l’Atalanta. In occasione del 10° anniversario, l’ex attaccante su Instagram ha voluto pubblicare quel ricordo con un post che recita: “I vostri cori, i vostri sguardi, le nostre lacrime, durante quel giro di campo che avrei voluto non finisse mai. Momenti che racchiudono 19 anni di storia bianconera, vissuta con voi “sempre al mio fianco”. Sono emozioni incancellabili, come se quelle voci le sentissi ora, se quegli sguardi li avessi ancora addosso. Al punto che faccio ancora fatica a descrivere quello che mi porto dentro ogni giorno da 10 anni. Adesso #Riviviamo10insieme”

Foto: Instagram Del Piero