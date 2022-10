Del Piero: “Agnelli ha dato indicazioni chiare, avanti con Allegri fino a giugno. Ma se non c’è alchimia, è difficile trovarla”

Alessandro De Piero, leggenda della Juventus, ha parlato a Sky dopo la disfatta dei bianconeri in Israele con il Maccabi Haifa.

Queste le sue parole: “Serate del genere non ne ricordo. Anche noi facemmo ultimi una volta in un girone di Champions, ma era un girone equilibrato, per 2 punti non potevamo fare primi, quindi fummo condannati anche dagli episodi. Le parole di Agnelli? Tutti sanno che momento stanno vivendo. Agnelli ha detto che si andrà avanti con Allegri in panchina almeno per i prossimi 8 mesi. Questa è una indicazione molto chiara per i giocatori e per tutto l’ambiente. Se ha fiducia nel suo staff e nelle persone che sono con lui, evidentemente, pensa che ci siano le risorse per poter venire fuori dal momento difficile. Ha usato poi il termine alchimia, ma se quella non c’è è difficile ritrovarla”.

Foto: twitter Juve