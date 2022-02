Del Piero: “A tratti ho rivisto la Juve che arrivò in finale di Champions, con Morata alla Mandzukic. Il tridente mi piace”

L’ex bandiera della Juventus, Alessandro Del Piero, ha parlato a Sky Sport dopo la gara dei bianconeri contro il Sassuolo in Coppa Italia.

Queste le sue parole: “A tratti ho rivisto la Juve che arrivò in fondo alla Champions con Dybala e un attaccante centrale, all’epoca c’era Higuain, ora Vlahovic, e con Morata alla Mandzukic. Lo spagnolo non molla mai, ha tanta corsa ed è veloce e volenteroso. Sa sacrificarsi per la squadra. Ha caratteristiche anche per sacrificarsi. Le cose cambiano col tempo, in ottica futura questa soluzione ci può stare. La difesa è solida, il centrocampo ha cambiato atteggiamento. Se Allegri ha la possibilità di tenere tutti gli attaccanti in campo deve farlo, se riesce a trovare un equilibrio di squadra. Non so dove potrà arrivare questa Juve, penso che l’obiettivo sia il quarto posto, andare il più avanti possibile in Champions, magari arrivare a giocarsela con le big d’Europa e capire a che livello è. E poi provare a vincere la Coppa Italia, che darebbe continuità ai successi che da 10 anni a questa parte si ripetono”.