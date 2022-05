Del Piero a Dybala: “Grazie per le gioie che ci hai regalato. Hai indossato con onore la maglia bianconera”

Messaggio social anche di Alessandro Del Piero che saluta un altro protagonista, che questa sera giocherà l’ultima gara allo Stadium con la maglia numero 10 della Juventus. Parliamo di Paulo Dybala, erede designato di Del Piero, che lascia la Juve.

Questo il messaggio dell’ex capitano bianconero: “Grazie per tutte le gioie che ci hai regalato, Paulo! E per avere indossato con orgoglio la maglia bianconera. In bocca al lupo per ciò che verrà”.

Foto: Facebook Del Piero