DEL LUNGO, L’ENNESIMO GIOIELLO DI GASP

L’Atalanta ieri sera ha vinto in Europa League contro il Rakow, schierando anche diversi giovani dell’Under 23 di Modesto, che milita in Serie C. Tra questi,m ha debutatto dall’inizio, il giovane Tommaso Del Lungo, esterno destro, classe 2003, già perno fondamentale dell’Under 23 della Dea.

Nato il 21 novembre 2003, a Firenze, cresce nei campi dell’oratorio del suo quartiere per poi iniziare la sua carriera giovanile nella Fiorentina, dove fa tutte le trafile delle varie giovanili, ma che però nel 2020, lo lascia andare, scartandolo, quando doveva fare il salto verso la Primavera. Il ragazzo viene tesserato dal Grassina, cittadina alle porte di Firenze, club di Serie D. Sono ben 28 per lui le presenze nella stagione 2020/21 che, nonostante la retrocessione finale, gli valgono il ritorno in una squadra di Serie A. Questa volta, infatti, su di lui c’è l’Atalanta che nell’estate 2021 lo tessera per la Primavera. Debutta nella Uefa Youth League, competizione che gli dà la possibilità di confrontarsi anche col Manchester United di Garnacho ed Elanga. Nell’Under 19 bergamasca viene allenato da Massimo Brambilla, ora allenatore della Juventus Next Gen, che gli cambia nuovamente il ruolo, facendolo passare da terzino a centrale di difesa. Un investimento che presto dà i suoi frutti, come sta dimostrando la stagione attuale quella nel debutto in Serie C e tra i pfofessionisti. Per lui 9 presenze in campioanto a 1 gol, datato 28 ottobre scorso, nel match vinto per 2-1 col Lumezzane. L’affidabilità che mette a disposizione di Modesto ha così stupito anche Gasperini, che lo aveva già convocato in Europa League contro lo Sporting Lisbona, oltre che in campionato contro il Milan. Ora un’altra convocazione, ma non per stare in panchina ma per lanciarlo da titolare, in una gara, vero, che valeva molto poco per l’Atalanta, ma che significava tanto per i giovani e per le risposte della squadra.

Del Lungo è un giocatore polivalente, dotato di buona corsa e propensione offensiva, può giocare anche da difensore centrale, sia in una difesa a 3 che a quattro.

Del Lungo aveva cominciato la sua carriera come esterno d’attacco, per poi venire arretrato nel corso della sua epserienza a Firenze, ma la spinta e la propensione offensiva, non le ha perse.

Probabilmente, una volta che terminerà l’emergenza in difesa, torneràò nuovamente in Under 23, in Lega Pro, ma la crescita di questo ragazzo è davvero esponenziale e Gasperini sta facendo di tutto per valorizzarlo. Una bella soddisfazione per Tommaso, scartato da quella sua Fiorentina, dove era cresciuto, ora pronto a giocare stabilmente nei grandi, anche in Europa.

In attesa di una chiamata anche della Nazionale Under 21, l’Atalanta si gode un nuovo prodotto, un nuovo gioiello, del suo vivaio.

Foto: Instagram personale