Del Bosque promuove Xavi: “Aveva la vocazione dell’allenatore. Le spagnole in Europa? Siamo ancora al top”

Parlando a margine di un torneo di paddle fra ex calciatori di Real Madrid e Barcellona tenuto in vista del Clasico in programma nel prossimo fine settimana, l’ex commissario tecnico della Nazionale spagnola Vicente Del Bosque ha commentato l’esperienza di Xavi sulla panchina dei catalani: “Lo vedo bene. L’esperienza che ha acquisito anni fa lo sta plasmando come allenatore, ha tanta conoscenza e farà bene. Ha sempre mostrato interesse per essere un allenatore, aveva una vocazione in tal senso. Le prestazioni delle spagnole in Europa mi rallegrano, siamo stati per anni al top e dimostriamo di poter essere ancora competitivi”.

Sul Clasico: “Non so chi vincerà, per me è difficile dire che il Barcellona abbia chance di vincere il campionato. Real Madrid e Siviglia hanno sicuramente più possibilità, ma nel calcio devi essere sempre sul pezzo”.

Foto: Twitter Barcellona