Del Bosque: “Neymar? A Barcellona più della metà delle persone non lo vuole…”

In un’ intervista rilasciata a Estudio Stadio, l’ex ct della Spagna Vicente Del Bosque, ha parlato anche di Neymar. Queste le sue parole: “Penso che sia stato bello per il campionato spagnolo averlo, ma se fossi nei panni di un club, non l’avrei voluto. Esattamente come dico che Neymar è un grande giocatore, allo stesso tempo dico che non mi piace per altre cose. Con il Barcellona si è comportato regolarmente. Se fai un sondaggio a Barcellona, sicuramente ci sarebbe più del cinquanta per cento delle persone che non vorrebbe che tornassetornasse”

Foto: Marca