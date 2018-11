Del Bosque: “Incredibile non vedere Messi sul podio del Pallone d’Oro”

Vicente Del Bosque, ormai ex commissario tecnico della Spagna, ha parlato del Pallone d’Oro 2018 e della possibile assenza di Lionel Messi sul podio. Questo il suo pensiero rilasciato ai microfoni de El Larguero: “Non mi piace parlarne, ma veramente non capisco come Messi non sia fra i candidati. Non riesco a crederci. Detto questo Modric è un grandissimo, lui e Kroos hanno sorretto il Real Madrid negli ultimi anni”.

Foto: theguardian.com