Deiola: “Siamo pronti allo scontro diretto con l’Empoli, contro il Napoli abbiamo dato una risposta importante. Ranieri è come un padre”

Alessandro Deiola, centrocampista del Cagliari, ha commentato ai microfoni di Radio Serie A l’1-1 maturato contro il Napoli nello scorso turno di campionato e lo scontro diretto salvezza con l’Empoli, che attende i sardi questa domenica al Castellani: “Abbiamo recuperato dalla scorsa partita e siamo pronti allo scontro diretto che ci vedrà impegnati domenica prossima contro l’Empoli. Con il Napoli abbiamo dato una risposta importante; venivamo da un periodo non semplice e riuscire a superare questi momenti è sempre difficile, ma la forza del gruppo è questa. Non è la prima volta che pareggiamo nei minuti finali e questo è sintomo del fatto che siamo una squadra che non molla mai e non smetta mai di crederci.”

Che allenatore è Claudio Ranieri?

“Quando è arrivato, lo scorso anno, non ha avuto bisogno di dirci molto, la sua figura parlava da sola. Lui ci ha dato uno spiraglio di serenità e spensieratezza che in quel momento mancava, è riuscito a ricompattare un gruppo unito creando qualcosa di unico tra lui e noi. Noi lo abbiamo seguito e lo seguiamo perché sappiamo che sa portarci al raggiungimento degli obiettivi. È come se fosse un padre, noi con lui e lui con noi. Uniti verso un unico obiettivo”.

Obiettivo salvezza?

“Il discorso sull’ipotetico abbandono del mister ci ha dato una scossa. Non era il momento di allontanarci, ma al contrario di riunirci ancora di più e di sentirci uniti come una famiglia, dove ognuno è disposto a dare tutto per l’altro. La salvezza è un obiettivo importante e la nostra stagione l’abbiamo archiviata da Udine. Da lì ci siamo detti che dovevamo ripartire e così abbiamo fatto.”

Foto: Twitter Cagliari