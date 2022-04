Deiola: “Giocando come oggi, raggiungeremo la salvezza”

Un suo gol ha permesso al Cagliari di trovare una fondamentale vittoria contro il Sassuolo. Parliamo di Alessandro Deiola che, raggiunto dai microfoni di Sky Sport, ha così commentato il match: “Sono contentissimo per aver portato tre punti fondamentali alla squadra. Ora andiamo a Genova per un’altra battaglia. Siamo padroni del nostro destino, se giochiamo come oggi ci arriviamo. Abbiamo fatto due mesi in cui abbiamo dato tutto, ma già dalla Juventus avevamo fatto vedere buone cose. Il gol è dedicato a mia moglie e alle mie figlie“.

Foto: Twitter Cagliari