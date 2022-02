Deiola: “Dopo Natale spirito diverso. L’addio dei senatori ci ha responsabilizzato”

Match winner della partita di Torino, Alessandro Deiola è intervenuto ai microfoni di Dazn per parlare della svolta del suo Cagliari: “Dopo il girone d’andata siamo tornati dalle vacanze con uno spirito diverso. Ci credevamo anche prima, ma sapevamo che dovevamo dare tutto per salvarci. Ci voleva la svolta e ora dobbiamo continuare così perché in un attimo ci possiamo ritrovare di nuovo sotto“. Decisivo anche l’addio dei senatori: “Sono state scelte della società, tutti hanno dato il contributo. Godin è stato importante l’anno scorso, ma è chiaro che ci siamo responsabilizzati con l’addio di giocatori così importanti. Abbiamo dovuto rimboccarci le maniche, soprattutto noi “vecchi”, e abbiamo fatto capire ai nuovi che l’aria doveva cambiare“.

Foto. Twitter Cagliari