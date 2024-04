Deiola: “Brutta sconfitta, ma non c’è tempo per piangersi addosso”

Alessandro Deiola, giocatore del Cagliari, ha parlato dopo la brutta sconfitta contro il Genoa.

Queste le sue parole: “Ora non c’è tempo per piangersi addosso, mancano 4 partite e vogliamo restare in Serie A. Domenica abbiamo uno scontro diretto, dobbiamo resettare e archiviare in vista del Lecce. Noi facciamo la corsa su noi stessi, pensiamo a quello che dobbiamo fare per raggiungere il nostro obiettivo. Gara col Lecce decisiva? Sarà importante, sì, ma come le altre che restano. Cosa rappresenta pe me Ranieri? Una grandissima persona, come un padre sa sempre darti consigli. Le critiche si prendodo e si accettano, dobbiamo essere noi ad avere le spalle forti. Ho un rapporto bellissimo con lui, così come tutta la squadra”.

Foto: sito Cagliari