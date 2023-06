Deiola: “Abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Il Cagliari è una grande squadra”

Il centrocampista del Cagliari ha commentato così l’approdo alla finale playoff: “Abbiamo fatto qualcosa di straordinario, da grande squadra. Ora ci concentriamo subito sulla prossima: ci aspettano due partite contro una squadra forte, la prima la giocheremo davanti ai nostri tifosi: daremo tutto per raggiungere il nostro obiettivo, siamo pronti alla battaglia. Faccio i complimenti al Parma, noi l’abbiamo preparata sapendo di affrontare una squadra di grande qualità che ci ha messo in difficoltà in questo doppio confronto: oggi il mister ci ha chiesto di gettare il cuore oltre l’ostacolo, quando c’è stato da soffrire lo abbiamo fatto da squadra, e questo ci ha portato a conquistare la finale. Il Parma ha tanti buoni giocatori, ma io non cambierei i miei compagni con nessuno. Siamo stati eccezionali. La gara di andata ci ha dato tanto entusiasmo ma eravamo consapevoli di non aver fatto ancora nulla”.

Foto: Sito Cagliari