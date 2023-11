Degli Innocenti brilla a Lecco. E l’Empoli apprezza

Duccio Degli Innocenti è un ragazzo giovane, compirà 21 anni il prossimo aprile, ma soprattutto un centrocampista dalle buoni prospettive. L’Empoli ha deciso di mandarlo a giocare, è stata una scelta giusta perché a Lecco si sta ritagliando uno spazio sempre più importante che coincide anche con il momento del club neo-promosso capace di cancellare l’avvio di stagione non troppo positivo. Degli Innocenti ha già maturato qualche esperienza in azzurro con Nunziata, ulteriore conferma di quanto sia considerato. L’Empoli tirerà le somme a fine stagione, ma le premesse per un positivo percorso in Serie B ci sono tutte.

Foto: twitter Empoli