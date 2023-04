Defrel punisce la solita Juve senza idee: il Sassuolo si impone con merito

La Juventus di Massimiliano Allegri cade al Mapei Stadium contro il Sassuolo di Alessio Dionisi. Decisivo l’errore di Fagioli, che al 65′ svirgola il pallone e sbaglia il disimpegno. Ringrazia Defrel che ne approfitta e spedisce il pallone alle spalle di Perin. Seconda frazione decisamente più movimentata rispetto al primo tempo, dove ha regnato l’equilibrio: 0-0 con ritmi bassi e senza squilli. Nel secondo tempo i padroni di casa provano a farsi vedere di più in attacco, al 54′ Lopez calcia da fuori area con il portiere bianconero che devia in corner. Al 56′ Defrel sfiora il vantaggio con un colpo di testa ravvicinato, è bravo Perin a dire no e negare il gol. Rete che il francese trova appena nove minuti dopo approfittando dell’errore già citato del centrocampista Nicolò Fagioli, che viene sostituito da Allegri e in panchina finisce in lacrime. Al 73′ Consigli salva il risultato sul colpo di testa di Rabiot, una parata di pregevole fattura che consente ai neroverdi di restare in vantaggio. Gli ospiti provano a pareggiare, ma il Sassuolo in contropiede si rende pericoloso. Dopo 5′ di recupero termina la partita, il Sassuolo vince in casa (1-0) contro la Juventus e raggiunge quota 40 punti in 30 partite.

Foto: Twitter Sassuolo