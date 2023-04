Defrel: “Grande prestazione. Siamo un’altra squadra rispetto all’andata, vogliamo toglierci tante soddisfazioni”

Il match winner di Sassuolo-Juve, Defrel, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sui bianconeri.

Queste le sue parole: “Siamo in un buon momento, contro il Verona abbiamo sbagliato nel finale ma siamo rimasti concentrati e oggi abbiamo fatto una grande gara contro la Juventus. Sono molto contento per il mio cinquantesimo gol in Serie A”.

Potevate fare meglio nel girone d’andata? “Sicuramente, è andata così però stiamo facendo bene anche contro le big e sappiamo di poter dare fastidio a ogni squadra. Dobbiamo continuare così per guadagnare altre posizioni in classifica”.

Cosa è cambiato? “Abbiamo parlato molto e si vede: siamo un’altra squadra rispetto al girone d’andata”.

