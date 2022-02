Defrel: “Ci ho creduto fino alla fine. Siamo una grande squadra”

Il match winner della serata è Grigoire Defrel, autore del gol che ha permesso al Sassuolo di battere la Fiorentina: “Bellissimo segnare così alla fine per i tre punti. Abbiamo preso gol quando sono entrato, ma ci ho creduto fino alla fine. Muldur (in realtà è stato Berardi, ndr) ha fatto questo cross e sono contento”. Sul momento che il Sassuolo sta attraversando: “Siamo una grande squadra come la Fiorentina. Meritiamo questo momento che stiamo passando dopo aver battuto anche l’Inter. In questi anni abbiamo fatto vedere che giochiamo bene a calcio. Dobbiamo continuare così e vediamo dove possiamo arrivare”. Chiusura sui colpi di testa, che stanno diventando una specialità della casa (Defrel ha siglato 2 gol in stagione, entrambi di testa): “Quest’anno è molto strano perché ho segnato solo di testa. Speriamo arrivino anche quelli con i piedi”.