Defrel all’ultimo respiro: il Sassuolo batte anche la Fiorentina. Espulso Bonaventura

Non smette di stupire il Sassuolo che, dopo aver sbancato San Siro, si ripete 6 giorni dopo al Mapei contro la Fiorentina. Ritmi subito alti con occasioni da entrambe le parti fino al gol di Traoré, che al 18′ raccoglie un lancio di Kyriakopoulos e batte Consigli sul palo lungo dopo uno slalom in area tra Odriozola e Martinez Quarta. I padroni di casa attaccano ancora, mentre gli ospiti sfiorano il pari allo scadere del primo tempo con Ikoné che viene murato da un super Consigli. Meglio i viola nel secondo tempo, anche se le occasioni nitide tardano ad arrivare rispetto alla prima frazione di gioco. All’80’ Bonaventura, appena ammonito, dice qualche parola di troppo all’arbitro Prontera che lo espelle. A questo punto, la partita sembra essere chiusa ma, proprio come nella gara di andata, la Fiorentina raggiunge il Sassuolo: Saponara va via sulla sinistra e mette un traversone basso in mezzo trovando all’88’ la spaccata di Cabral, entrato da pochi minuti al posto di Piatek. I neroverdi reagiscono con Berardi, che prima non trova la porta con una doppia conclusione e poi al 94′ serve a Defrel l’assist per il 2-1 finale: il traversone col destro trova il tuffo di testa del brasiliano, lasciato solo a centro area. La Fiorentina rallenta la sua corsa per l’Europa, il Sassuolo inizia a crederci.

Foto: Twitter Sassuolo