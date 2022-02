Defoe torna al Sunderland per chiudere la carriera: il bel gesto della punta nel ricordo del piccolo Bradley Lowery

Conosciamo tutti la storia stupenda di Jermain Defoe, ex attaccante del Tottenham e della Nazionale inglese, che nel 2014, nel Sunderland, aveva stretto un legame fortissimo con il piccolo tifoso, Bradley Lowery, affetto da un neuroblastoma che lo ha portato via nel luglio 2017. I due avevano costruito un rapporto straordinario e la loro storia fece il giro del mondo: il piccolo Bradley scese in campo mano nella mano con il suo idolo più volte, prevedendo il suo ultimo gol in nazionale a Wembley prima di una partita dell’Inghilterra contro la Lituania, e la loro sintonia era straordinaria.

Dopo la morte di Bradley, Defoe aveva lasciato il Sunderland, trasferendosi in altri club, ma senza mai dimenticarlo, tanto da tatuarsi il suo nome sul braccio solamente un anno dopo.

Nell’ultimo giorno di mercato della sessione appena conclusa, Defoe è tornato al Sunderland, che ora milita in terza serie, e il suo primo pensiero è andato proprio al piccolo Bradley: così, in accordo con la società, è stato deciso che per ogni biglietto venduto per la prossima partita casalinga, il club donerà 1 sterlina alla Bradley Lowery Foundation, che si occupa proprio di malattie terminali. I tifosi hanno risposto alla grande, acquistando ben 31 mila i biglietti

Un gesto stupendo, che fa onore all’attaccante.

❤️ £1 donated from every ticket

🤍 Donate tickets directly to @Bradleysfight

❤️ Tickets to be distributed in the community

🤍 Over 31,000 already sold 🎟️👇 — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) February 2, 2022

Foto: Twitter personale