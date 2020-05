Deeney perplesso sulla ripresa della Premier: “Più del 65% dei calciatori è preoccupato”

Troy Deeney, capitano del Watford, che già aveva espresso le sue perplessità sulla ripresa della Premier League, ha commentato il protocollo che entrerà in vigore da domani: “Prima di tutto bisogna mantenere le distanze. Ci saranno allenamenti individuali con un allenatore, sarà come andare al parco. La seconda fase, che comincerà la prossima settimana, vedrà allenamenti con 5-6 persone; sei giorni dopo giocheremo 11 contro 11, senza alcuna distanza. Direi che il 98% dei giocatori sa che la prima fase non presenta alcun rischio, ma il 65% – se non di più – è preoccupato per la seconda fase.”

Foto: The Sun