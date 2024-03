Deco: “Xavi? Per noi è il tecnico ideale. Ha già preso la sua decisione, ma nel calcio tutto cambia”

Lunga intervista rilasciata da Deco a Cadena Ser. Il direttore sportivo del Barcellona ha parlato di tanti temi d’attualità, tra cui il futuro di Xavi: “Non volevo che dicesse che se ne sarebbe andato, ma ha preso la sua decisione. Ho già detto che la sua decisione non è ancora cambiata ma ci sono ancora cose per cui lottare. Nel calcio tutto cambia da un giorno all’altro. Se dovesse cambiare idea, ce lo dovrà dire. Per noi è l’allenatore ideale, sempre positivo, non si lamenta mai, conosce le difficoltà della società. La storia dirà che ha ricostruito il Barça”.

Infine, sul nuovo allenatore: “Non è stato deciso nulla, non abbiamo fatto alcuna mossa ma stiamo attenti a tutto. Ovviamente mi piace Luis Enrique, è un riferimento a tutti i livelli. È un allenatore “top”, come Guardiola e Klopp, ma non sono disponibili. Arteta, Iraola Conceiçao…ce ne sono tanti.”.

Foto: Instagram Deco