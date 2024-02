Deco sul futuro allenatore: “Per ora non consideriamo Marquez. Thiago Motta? Non gli parlo da molti anni”

Intervenuto ai microfoni di Esport 3, il direttore sportivo del Barcellona, Deco, ha così parlato del tema allenatore dopo l’annuncio di Xavi “Non faremo grandi acquisti e il nuovo allenatore deve capirlo. Abbiamo bisogno di un allenatore che sappia cos’è il Barça e capisca la nostra realtà attuale”. Sul casting per l’allenatore: “Marquez sta facendo il suo lavoro e sta crescendo come allenatore nella squadra riserve. Per ora non è considerato per il futuro. Márquez è una persona che sta crescendo all’interno del club ma farebbe l’allenatore della prima squadra solo in caso di emergenza . Mourinho è un amico, ma è da un po’ che non ci parlo. Guardiola forse è il migliore allenatore della storia. Thiago Motta? Non ho visto molte partite del Bologna. Sta facendo un buon lavoro ma non gli parlo da molti anni”.

