Deco su Yamal: “Non abbiamo paura che se ne vada. Abbiamo un contratto per i prossimi otto anni”

Intervenuto ai microfoni di Esporte 3, il direttore sportivo del Barcellona, Deco, ha così parlato del futuro di Lamine Yamal, stella classe 2007 emersa dalla cantera blaugrana: “Non abbiamo paura che se ne vada. Abbiamo un contratto per i prossimi otto anni”.

Infine, sull’addio di Xavi: “La stagione non è ancora finita, i voti li daremo alla fine. L’era Xavi non è ancora finita. In questo momento gli do un 10 per tutto quello che sta facendo”.

Foto: Instagram Barcellona