Deco su Cancelo e Joao Felix: “Vogliamo averli anche per la prossima stagione”

Lunga intervista concessa a RAC1 da Deco. Il direttore sportivo del Barcellona ha parlato molto della stagione in corso soffermandosi anche su due calciatori arrivate questa estate, rispettivamente in prestito da Manchester City e Atletico Madrid, come Joao Cancelo e Joao Felix: “Siamo ancora a novembre, è presto. Ma ovviamente ci stiamo già pensando. Vediamo come sta andando la stagione. Non c’è dubbio che vogliamo averli la prossima stagione, perché sono validi per la rosa. Siamo contenti della loro prestazione. Come? Vedremo, queste sono discussioni per dopo”.

Foto: Instagram Deco