Deco: “Riscatti di Joao Felix e Cancelo? Per ora è importante che ci aiutino. Con Xavi abbiamo parlato solo di Vitor Roque”

In un’intervista rilasciata a Mundo Deportivo, il ds del Barcellona Deco ha fatto il punto su Joao Felix e Joao Cancelo, che stanno facendo molto bene in blaugrana:

“Nel caso di Cancelo è un giocatore con tanta esperienza, che ha giocato per molti anni ad alto livello per diverse squadre e che domina nel suo ruolo. Félix è un po’ più giovane ma ha già esperienza, tra Benfica, Atlético e Chelsea. Sono giocatori che stanno portando cose importanti alla squadra, ma è troppo presto per parlare d’altro. La cosa più importante in questo momento è che ci aiutino”.

Sul prossimo mercato, in cui il club sarà vincolato dal FPF: “Stiamo attenti alle occasioni, ma non credo che potremo ingaggiare qualcuno. Al momento con Xavi abbiamo parlato solo di Vitor Roque”.

Foto: footballworld99com