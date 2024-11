Deco: “Rinnovo Araujo? Fossi un giocatore vorrei far parte di questo Barcellona”

Intervistato dall’edizione odierna del Mundo Deportivo, il direttore sportivo del Barcellona Deco ha parlato del rinnovo di Araujo: “Il club è in un’importante dinamica di crescita, stiamo tornando il Barça che tutti rispettano in Europa, che ha giocatori di alto livello, che è competitivo e dove i giocatori vogliono restare. La prima cosa è che i giocatori vogliono restare qui ma perché c’è un lavoro da fare.

Dobbiamo competere ad alto livello, avere un lavoro di qualità, avere persone che ogni giorno ci diano supporto a tutti i livelli… I giocatori devono sentirlo. Penso che stiamo andando bene e immagino che Ronald voglia far parte dei prossimi anni del Barça, un Barça che lotterà per tutti i titoli, che vincerà, che sarà lì e io dico di nuovo la stessa cosa: mi piacerebbe farne parte se fossi un giocatore oggi. Penso che Ronald la pensi più o meno allo stesso modo. Si sta lavorando e al momento opportuno lo diremo.

Se sono ottimista? Non voglio individualizzare i rinnovi perché ci sono più giocatori, è un lavoro che faremo giorno per giorno. Stiamo lavorando ma per me la cosa più importante è che le idee dei giocatori coincidano con le nostre. Sappiamo cosa vogliamo ma dipende sempre dai giocatori. Se i giocatori lo vorranno, le cose andranno bene”.

