Deco, parole al miele per Gavi: “Personifica tutto ciò che è il Barça”

Nella lunga intervista rilasciata a Mundo Deportivo il dirigente del Barcellona, Deco, ha parlato del centrocampista Gavi, che dopo aver superato il duro infortunio al ginocchio, sta pian piano ritrovando centralità nelle gerarchie di Hans Flick.

“Gavi è un giocatore speciale. Il carattere di Gavi e quello che ha è tutto ciò che un calciatore deve avere. Inoltre ha solo 20 anni e ne dimostra 26 o 27. Gavi ha un mondo davanti a sé. Non c’è club migliore per lui del Barça. Penso che anche la squadra diventerà grande con giocatori come Gavi, Cubarsí, Lamine, Raphinha, Dani Olmo …”

Sul contratto, in scadenza nel 2026: “Io da giocatore di 20 anni, e avendo quello che Gavi ha a disposizione in questo club, vorrei esserci per i prossimi anni. Voglio vedere Gavi per molti altri anni in blaugrana, stiamo parlando di un giocatore che incarna tutto ciò che è il Barça. Certo che la trattativa si fa in due, ma tornando a quello che dicevo prima, quando un giocatore vuole la svolta arriva. Dipende tutto da cosa vuole e immagino che Gavi, come Pedri, voglia stare al Barça”.

Foto: Instagram Gavi