Deco: “Non ho mai chiesto a Xavi di rinunciare al fratello come vice”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il direttore sportivo del Barcellona, Deco, ha smentito le voci secondo cui la società avrebbe chiesto a Xavi di rinunciare al suo secondo allenatore, il fratello Óscar Hernández: “È una bugia; non so da dove abbiate preso questa notizia ma la questione non è mai stata messa sul tavolo. È totalmente falso”

Foto: Instagram Deco