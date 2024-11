Deco: “Nico era nei nostri piani, ma quando un giocatore non mostra interesse la questione è chiusa”

In un’intervista a Mundo Deportivo, Deco, direttore sportivo del Barcellona, ha chiarito l’interesse dei blaugrana per Nico Williams, il quale è stato a lungo accostato ai catalani durante la finestra estiva di mercato.

“Nico è un giocatore che è vero che ci ha interessato durante l’estate, che abbiamo provato a prendere, ma da lì in poi, il giocatore ha preso una decisione e la vita va avanti. Abbiamo preso Dani Olmo, che era la priorità perché non avevamo quel tipo di giocatore nella rosa. L’idea con Nico era avere un altro giocatore in attacco per creare concorrenza, perché volevamo una competizione di alto livello, ma nel momento in cui il giocatore ha dimostrato di non essere interessato a venire, non se ne parla più”.

Foto: Nico Williams Instagram