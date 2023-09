Deco: “Joao Felix è felice di essere qui. Champions? Servono piedi per terra”

All’esordio in Champions League il Barcellona ha battuto l’Anversa segnando cinque reti, con il direttore sportivo blaugrana Deco che ha parlato sia del momento di Joao Felix che della gara appena vinta: “È felice, è contento di essere qui, ha giocato una grande partita così come tutta la squadra. L’obiettivo è andare avanti giorno per giorno, abbiamo segnato tanti gol e tutti quelli che sono entrati sono stati bravi. Dobbiamo continuare a lavorare da squadra, è importante iniziare bene ma dobbiamo avere i piedi a terra“.

Foto: Instagram Joao Felix