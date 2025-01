Deco: “Il ritorno di Neymar è sempre stata una possibilità lontana. Lo vedo in Brasile”

Un ritorno di Neymar al Barcellona non è contemplato. Lo ha escluso categoricamente Deco: “Il ritorno di Neymar al Barça è sempre stata una possibilità lontana. Fin dalla sua partenza per l’Arabia Saudita (nel 2023, ndr), abbiamo capito che è un giocatore con un’elevata richiesta finanziaria, soprattutto per quanto riguarda le regole del fair play. Quando è in forma, Neymar è uno dei migliori giocatori nel mondo. Lo è ancora e lo sarà sempre. Anche se un accordo non può mai essere del tutto escluso, in questo momento lo vedo piuttosto in Brasile”.

Foto: Instagram Al-Hilal