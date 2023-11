Deco: “Gavi è insostituibile. E’ un danno enorme. Non andremo sul mercato”

Il direttore sportivo del Barcellona, Deco, ha fatto il punto sull’infortunio di Gavi, in un’intervista a EFE.

Queste le sue parole: “Oggi Gavi è un giocatore insostituibile. Non c’è nessun giocatore disponibile sul mercato che possa fare il suo lavoro, né con la sua mentalità, né con le sue capacità. Discutere di come sostituire Gavi è un errore, è un errore pensare che troveremo un giocatore in grado di sostituirlo. Non sarà così. Il suo infortunio è un danno enorme per il club. Non impazziremo per l’infortunio di Gavi. È triste per lui e per noi come club, ma non troveremo un sostituto”.

Foto: Instagram Deco