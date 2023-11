Deco: “Fiducia massima in Xavi. Ha gestito alla grande la rivoluzione della scorsa estate”

Il ds del Barcellona, Deco, ha parlato a RAC1, soffermandosi sul rapporto con il tecnico Xavi.

Queste le sue parole: “Abbiamo vinto un campionato dopo che la gente diceva che ci sarebbero voluti anni per vincere di nuovo e dopo aver perso il miglior giocatore della storia. Messi non c’è e pensavamo che sarebbe stato un dramma vincere ancora. Se n’è andata una generazione, persone come Busquets. Avrei voluto avere un altro Busquets o che sarebbe durato altri 20 anni, oppure giocatori come Jordi Alba o Piqué, giocatori emblematici. Tutto questo processo è stato difficile da gestire per un allenatore. E Xavi ce l’ha fatta e noi lo abbiamo rinnovato. La fiducia è al 100%, 200%.

Sul futuro: “Ora vogliamo migliorare. Vogliamo giocare meglio, ovviamente. Non possiamo nasconderlo. Un’altra cosa è sapere perché non siamo al nostro livello e che non abbiamo tutti i giocatori che presto recupereremo. Sappiamo dove dobbiamo migliorare, ma non possiamo dimenticare che abbiamo buone cose”.

Foto: twitter Barcellona