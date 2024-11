Deco: “Difficile trovare un numero 9 come Lewandowski. Forse solo Haaland è al suo livello”

Deco, direttore sportivo del Barcellona, ha rilasciato una lunga intervista al Mundo Deportivo, soffermandosi su diversi temi.

Queste le sue parole: “Abbiamo avuto il problema di Ter Stegen che non avevamo previsto ma che è stato coperto dall’arrivo di un altro portiere. All’inizio della stagione sapevamo che prima o poi avremmo recuperato Gavi e Frenkie de Jong. Non ci aspettavamo quello che è successo ad Araujo e Christensen, ma si riprenderanno. Presto avremo a disposizione Christensen, Araujo, Ferran ed Eric, ci saranno altri quattro giocatori. Penso che abbiamo una squadra abbastanza coperta in tutte le posizioni”.

Su Lewandowski :“Non è una priorità perché dobbiamo concentrarci su questa stagione. Naturalmente pensiamo al futuro, ma se lavoriamo di più sul futuro ci dimentichiamo del presente. Dobbiamo pensare a cosa dobbiamo fare ora e non a cosa dobbiamo fare in futuro perché ciò che accade in questa stagione può influenzare il futuro. Il lavoro per il futuro si sta facendo, si sta realizzando. Quello che spero è che Lewandowski continui allo stesso livello che sta mostrando. È uno dei migliori professionisti che abbia mai visto in vita mia. Non è un caso che sia dov’è e che abbia segnato tutti i gol che ha segnato, che sia a questo livello a 36 anni. Penso che sia molto difficile trovare un attaccante come Robert oggi. Ce ne sono uno o due di questo livello. Forse Haaland o qualcun altro. Non ce ne sono molti di questo livello disponibili. Ma non saremo ossessionati dalla ricerca di un attaccante adesso perché ci concentreremo prima su ciò che Robert può fare. Penso che sia felice di essere qui. È un vincente, ha una clausola che gli permette di continuare se raggiunge una serie di obiettivi. Ma un giocatore come Robert non sarà motivato dai soldi ma dall’entusiasmo e spero che voglia continuare la prossima stagione, sarà un segno che questa stagione è stata buona”.

Su Haaland: “Prima dobbiamo sapere se Haaland è quello che vogliamo per il futuro. Non lo sappiamo adesso. Oggi non vogliamo nessun “nove”, abbiamo Robert. Non stiamo pianificando nulla; quando arriverà il momento di prendere una decisione e dovrò prenderla io, valuteremo le opzioni. Ma penso che questo non sia il momento di parlare di giocatori.

Gyökeres dello Sporting potrebbe rientrare in questi parametri?

“È un buon giocatore, segna gol da molto tempo in Portogallo, lo conosciamo come gli altri ma non è una delle nostre priorità oggi né cerchiamo nessun ‘nove’ per sostituire Robert perché vogliamo che continui a segnare gol. Abbiamo vinto con lui e lui è felice di essere qui. Non parleremo di nessun giocatore adesso”.

Foto: Instagram personale