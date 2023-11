Deco: “Ansu Fati voleva andare in prestito per giocare con continuità. Può tornare al Barça? Certo, il futuro dipende da lui”

Fra i giocatori che sono sempre monitorati dal Barcellona c’è Ansu Fati, il talento spagnolo che per il momento è in prestito al Brighton di De Zerbi dove, fra Premier League, Europa League e competizioni nazionali, ha collezionato ben 13 presenze, realizzando 4 reti e 1 assist. Sulla questione si è espresso ai microfoni di RAC1 il direttore sportivo blaugrana Deco:

“Ansu può tornare, certo, è molto giovane e adesso è felice. Ha chiesto di andare in prestito per cercare dei minuti e ha deciso per il Brighton e secondo me ha fatto bene. Lo seguiamo perché Bojan, che sta facendo un ottimo lavoro, lo sta osservando. Andrò a vederlo presto. Il futuro dipende da lui. Può tornare al Barça, non ci sono dubbi”.

Foto: footballworld99com